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Молодого человека убило упавшей сосной в Лидском районе
29.12.2016 13:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. Молодой человек погиб в результате несчастного случая в лесном массиве в Лидском районе – его при валке леса насмерть придавило упавшей сосной, сообщила газета "
Инцидент в лесу произошел накануне днем в лесу возле деревни Семашки.
Сообщается, что спиленная сосна упала на 20-летнего жителя деревни Ходоровцы. По данным издания мужчина в результате получил повреждение позвоночника, а также травму живота.
Пострадавшего из леса доставили в реанимационное отделение Лидской центральной районной больницы, где медики у него также диагностировали острое внутрибрюшное кровотечение. Пострадавший спустя некоторое время в больнице скончался.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по факту ЧП проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.
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Пострадавшего из леса доставили в реанимационное отделение Лидской центральной районной больницы, где он умер.
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