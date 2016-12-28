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Молодого человека убило упавшей сосной в Лидском районе

29.12.2016 13:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек – Sputnik. Молодой человек погиб в результате несчастного случая в лесном массиве в Лидском районе – его при валке леса насмерть придавило упавшей сосной, сообщила газета "Принеманские вести" со ссылкой на Лидский РОВД.

Молодого человека убило упавшей сосной в Лидском районе
© flickr.com/ Will Grant
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Инцидент в лесу произошел накануне днем в лесу возле деревни Семашки.

Сообщается, что спиленная сосна упала на 20-летнего жителя деревни Ходоровцы. По данным издания мужчина в результате получил повреждение позвоночника, а также травму живота. 

Пострадавшего из леса доставили в реанимационное отделение Лидской центральной районной больницы, где медики у него также диагностировали острое внутрибрюшное кровотечение. Пострадавший спустя некоторое время в больнице скончался.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по факту ЧП проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавшего из леса доставили в реанимационное отделение Лидской центральной районной больницы, где он умер.

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