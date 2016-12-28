МИНСК, 29 дек – Sputnik. Молодой человек погиб в результате несчастного случая в лесном массиве в Лидском районе – его при валке леса насмерть придавило упавшей сосной, сообщила газета " Принеманские вести " со ссылкой на Лидский РОВД.

Инцидент в лесу произошел накануне днем в лесу возле деревни Семашки.

Сообщается, что спиленная сосна упала на 20-летнего жителя деревни Ходоровцы. По данным издания мужчина в результате получил повреждение позвоночника, а также травму живота.

Пострадавшего из леса доставили в реанимационное отделение Лидской центральной районной больницы, где медики у него также диагностировали острое внутрибрюшное кровотечение. Пострадавший спустя некоторое время в больнице скончался.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по факту ЧП проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.