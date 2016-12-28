МИНСК, 29 дек — Sputnik. Версия теракта на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение вблизи Сочи, не исключается, однако она не приоритетная, заявили в министерстве обороны РФ.



© Sputnik Нина Зотина ФСБ: падение Ту-154 в Сочи снял видеорегистратор

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

"В начале расследования авиационного происшествия комиссией было принято более 15 версий данного происшествия. По извлечении самописцев мы сократили их число вдвое", — сказал начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"Мы сделали выводы, что теракта, ну, во всяком случае, взрыва, на борту не было. Но пока эту версию мы не снимаем с расследования", — продолжил он.

По словам Байнетова, специалисты не исключают другого механического воздействия, кроме взрыва. "Теракт — это же не обязательно взрыв, могло быть и механическое воздействие. Такая версия тоже рассматривается комиссией", — уточнил он.



МЧС РФ Завершена основная фаза операции на месте крушения Ту-154

Вместе с тем глава Минтранса РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию трагедии, заметил, что теракт не рассматривается как основная версия при расследовании крушения самолета. "Также началось и идет расследование, техническое расследование причин этой катастрофы по линии министерства обороны. Будут рассмотрены все возможные версии, хотя параллельно проводятся следственные мероприятия. Я хочу отметить, что версия теракта — сегодня было много вопросов на эту тему — она, естественно, не рассматривается как основная версия причин этой катастрофы", — сказал Соколов.

Байнетов рассказал, что появившаяся в СМИ информация о трех "черных ящиках" не соответствует действительности. "На борту самолета Ту-154 находится два аварийных накопителя, один — параметрический, второй — с записью переговоров экипажа (речевой — ред.), третьего накопителя нет, есть эксплуатационный накопитель, который записывает параметры полета", — сказал он.

"Первым был найдет накопитель с аудиоинформацией. Мы смогли установить это сразу после открытия крышки", — сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста, были ли получены данные о переговорах экипажа, Байнетов сказал, что следствие располагает всей необходимой информацией и не использует данные непроверенных источников из интернета.

"У нас достаточно много объективной информации, поэтому интернетом мы не пользуемся", — заключил Байнетов.

Он подчеркнул, что оборонное ведомство проведет расследование в связи с утечкой в СМИ расшифровки переговоров экипажа. "Расследование, на самом деле, проводится, и по результатам мы будем понимать, насколько все достоверно или не достоверно", — сказал Панков журналистам, добавив, что также в случае подтверждения подлинности будет проведено служебное расследование для выявления виновных в утечке.

По его словам, параметрическая информация бортовых самописцев разбившегося Ту-154 не свидетельствует о технических отказах на судне.

"Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны только после расшифровки бортовых самописцев. И основного накопителя информации, и речевого. Несмотря на то, что сегодня уже имеется информация, которая попала в прессу, окончательные выводы, естественно, должны быть сделаны после скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз", — отметил Соколов.

"Сегодня мы в комиссии имеем параметрический накопитель информации и речевой. Со вчерашнего дня продолжается детальная расшифровка и изучение тех материалов, которые в этих накопителях имеются. Чтобы детально изучить все параметры работы двигателей, самолетных систем, в целом проанализировать весь полет, необходимо время не менее 10 суток. И окончательные выводы о причинах авиационного происшествия мы надеемся сделать не ранее 30 суток", — сказал Байнетов.

"Мы смогли собрать большую группу профессионалов, экспертов, и с помощью этих специалистов мы надеемся в ближайшее время выйти на причины авиационного происшествия", — добавил он.