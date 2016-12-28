МИНСК, 29 дек — Sputnik. Проверку по факту несчастного случая на производстве проводит Молодечненский районный отдел Следственного комитета, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Инцидент произошел 27 декабря на строительстве свиноводческого комплекса в деревне Копачи Молодечненского района. Колесо, которое привезли на грузовике для установки на трактор вместо пробитого, доставали манипулятором из кузова, когда оно сорвалось и упало на рабочего.

Представитель УСК отметила, что молодой человек погиб на месте от множественных травм, полученных в результате ЧП.

По информации правоохранительных органов, молодой человек жил в Заславле в общежитии от предприятия, в котором работал, ранее не судим, характеризовался положительно.

Предварительные результаты экспертизы показали, что в крови у погибшего не было следов алкоголя, подчеркнула представитель УСК.