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Сорвавшееся колесо от трактора убило 23-летнего рабочего

29.12.2016 14:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Проверку по факту несчастного случая на производстве проводит Молодечненский районный отдел Следственного комитета, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Сорвавшееся колесо от трактора убило 23-летнего рабочего
© flickr.com/ Larry Darling
Молодого человека убило упавшей сосной в Лидском районе

Инцидент произошел 27 декабря на строительстве свиноводческого комплекса в деревне Копачи Молодечненского района. Колесо, которое привезли на грузовике для установки на трактор вместо пробитого, доставали манипулятором из кузова, когда оно сорвалось и упало на рабочего.

Представитель УСК отметила, что молодой человек погиб на месте от множественных травм, полученных в результате ЧП.

По информации правоохранительных органов, молодой человек жил в Заславле в общежитии от предприятия, в котором работал, ранее не судим, характеризовался положительно.

Предварительные результаты экспертизы показали, что в крови у погибшего не было следов алкоголя, подчеркнула представитель УСК.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек получил смертельные травмы во время работ по выгрузке колесе от трактора из кузова грузовика.

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