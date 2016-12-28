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На Оршанском мясокомбинате произошел пожар

29.12.2016 15:23 — ЧП | Tut.by  
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Пожар произошел 29 декабря, примерно в 10.30, в одной из подсобок мясокомбината, соообщили TUT.BY в областном управлении МЧС.

Возгорание возникло в подсобном помещении. Оно находится рядом с цехом, в котором проводили сварочные работы. Пожар произошел из-за несоблюдения правил безопасности. Работники вызвали МЧС, а до приезда спасателей начали тушить огонь сами.

Ущерб, причиненный предприятию, устанавливается.

 
 
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Пожар произошел из-за несоблюдения правил безопасности при сварочных работах.

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