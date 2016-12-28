МИНСК, 29 дек — Sputnik. Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси завершено расследование уголовного дела о гибели двух женщин в Слуцке, обвиняемым в служебной халатности признан директор кафе, сообщили в СК.



© Sputnik / Виктор Толочко Слуцкгаз: вряд ли в кафе погибли от угарного газа

5 февраля 2016 года примерно в 15 часов 30 минут в помещении пищеблока одного из кафе города Слуцка Минской области были обнаружены тела двух женщин , 1971 и 1975 годов рождения. Кафе работало по спецзаказу, женщины готовили блюда для мероприятия, запланированного на вечер того же дня.

"Его действия (обвиняемого — Sputnik) квалифицированы следствием по ст. 428 "Служебная халатность" Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik в Следственном комитете.

Установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью, житель Слуцка, 1974 года рождения, будучи ответственным за безопасную эксплуатацию объекта газопотребления организации, в период с 2012 по 2016 год не обеспечил проведение технического обслуживания расположенного в кухне кафе газового водогрейного котла с открытой камерой сгорания, отметили в СК.

Кроме того, в 2015 году и в 2016 году не обеспечил обслуживание и проверку систем дымоудаления и вентиляции для безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования, подчеркнули собеседники агентства.

За несколько дней до трагедии, 23 января 2016 года при работе на кухне 40-летняя потерпевшая несколько раз теряла сознание, в связи с чем вызванной бригадой скорой медицинской помощи ей оказывалась неотложная помощь, о чем было известно директору кафе.

"Также жалобы на плохое самочувствие в связи с неисправным состоянием газоиспользующего оборудования поступали от работников руководителю и раньше, однако были оставлены без должного внимания", — подчеркнули в Следственном комитете.

"Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз смерть женщин наступила от острого отравления угарным газом, на что указывает концентрация карбоксигемоглобина в их крови 71%", — сказали в СК.

Там также сообщили, что в ходе расследования данной трагедии были выделены материалы проверки, на основании которых возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 427 "Служебный подлог" Уголовного кодекса — в отношении техника по наладке и испытаниям испытательной лаборатории УП "Слуцкое пожарно-спасательное дело" РГОО "БДПО", жителя Слуцка, 1955 года рождения.

По данным следствия, мужчина, в обязанности которого входило проведение проверок технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, в 2013 и 2014 годах при проверках в вышеупомянутом кафе внес ложные сведения в акты проверок, отметили в СК.

Расследование данного уголовного дела продолжается.