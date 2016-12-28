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Завершено расследование уголовного дела об убийстве в "Новой Европе"
29.12.2016 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, связанного с трагическими событиями в столичном торговом центре "Новая Европа", сообщили в СК.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете.
"Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", — продолжили в СК.
Собеседники агентства добавили, что обвиняемый находится под стражей.
Трагедия произошла в ТЦ "Новая Европа" в Минске вечером 8 октября:
Согласно проведенной экспертизе,
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Минчанин, который устроил резню в торговом центре обвиняется по четырем статьям уголовного кодекса.
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