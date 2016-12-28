МИНСК, 29 дек — Sputnik. Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, связанного с трагическими событиями в столичном торговом центре "Новая Европа", сообщили в СК.

"Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете.

"Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", — продолжили в СК.

Собеседники агентства добавили, что обвиняемый находится под стражей.

Трагедия произошла в ТЦ "Новая Европа" в Минске вечером 8 октября: 17-летний студент-первокурсник Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на женщин в торговом центре . В результате один человек погиб, еще два получили ранения.

Согласно проведенной экспертизе, нападавший был признан вменяемым .