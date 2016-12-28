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Завершено расследование уголовного дела об убийстве в "Новой Европе"

29.12.2016 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, связанного с трагическими событиями в столичном торговом центре "Новая Европа", сообщили в СК.

Завершено расследование уголовного дела об убийстве в "Новой Европе"
© Sputnik / Виктор Толочко
Источник: у "студента с бензопилой" сменилось несколько адвокатов

"Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете.

"Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", — продолжили в СК.

Собеседники агентства добавили, что обвиняемый находится под стражей. 

Трагедия произошла в ТЦ "Новая Европа" в Минске вечером 8 октября: 17-летний студент-первокурсник Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на женщин в торговом центре. В результате один человек погиб, еще два получили ранения. 

Согласно проведенной экспертизе, нападавший был признан вменяемым

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин, который устроил резню в торговом центре обвиняется по четырем статьям уголовного кодекса.

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