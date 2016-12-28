﻿ 20-летний парень погиб на валке леса в Лидском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

20-летний парень погиб на валке леса в Лидском районе

29.12.2016 18:12 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

28 декабря в Лидском районе парень погиб во время валки леса. Об этом сообщают «Принеманские вести» со ссылкой на Лидский РОВД.

 

В лесу около деревни Семашки производилась валка леса. В один момент спиленная сосна упала на 20-летнего парня, жителя деревни Ходоровцы.

С острым кровотечением, травмой живота и повреждением позвоночника он был доставлен в реанимационное отделение местной больницы. Однако спасти его не удалось.

Обстоятельства ЧП выясняются.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С тяжелыми травмами он был госпитализирован в местную больницу. К сожалению, спасти его не удалось.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Завершено расследование уголовного дела об убийстве в "Новой Европе"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика