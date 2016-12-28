|
20-летний парень погиб на валке леса в Лидском районе
28 декабря в Лидском районе парень погиб во время валки леса. Об этом
В лесу около деревни Семашки производилась валка леса. В один момент спиленная сосна упала на 20-летнего парня, жителя деревни Ходоровцы.
С острым кровотечением, травмой живота и повреждением позвоночника он был доставлен в реанимационное отделение местной больницы. Однако спасти его не удалось.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С тяжелыми травмами он был госпитализирован в местную больницу. К сожалению, спасти его не удалось.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии