28 декабря в Лидском районе парень погиб во время валки леса. Об этом сообщают «Принеманские вести» со ссылкой на Лидский РОВД.

В лесу около деревни Семашки производилась валка леса. В один момент спиленная сосна упала на 20-летнего парня, жителя деревни Ходоровцы.

С острым кровотечением, травмой живота и повреждением позвоночника он был доставлен в реанимационное отделение местной больницы. Однако спасти его не удалось.

Обстоятельства ЧП выясняются.