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СК сообщил подробности дела о кровавой резне в ТЦ "Европа"
29.12.2016 18:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Около 200 свидетелей допрошено в ходе расследования уголовного дела в отношении минчанина, который устроил кровавую резню в торговом центре "Новая Европа" в Минске, сообщили в СК.
© Sputnik / Виктор Толочко
Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, связанного с трагическими событиями в столичном торговом центре. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
"В ходе следствия допрошено порядка 200 свидетелей, проведены десятки экспертных исследований. Детально исследована личность обвиняемого. Допрошены его одноклассники, учителя, одногруппники, преподаватели и иные лица",- сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете.
Там также рассказали подробности преступления, которые были установлены на стадии предварительного расследования.
По словам собеседников агентства, в ходе следствия установлено, что 8 октября 2016 года около 17.30 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
В СК отметили, что он выбирал объекты для нападения среди работников и посетителей торгового центра. Первой он попытался убить женщину, однако та смогла быстро среагировать и убежать. Второй женщине, 1973 года рождения, он нанес два удара бензопилой.
"После того как бензопила заглохла в результате попадания в цепь одежды потерпевшей, нападавший достал из чехла от гитары топор-кувалду и нанес им женщине удары, от которых она скончалась на месте происшествия", — сообщили в СК.
Затем, по словам собеседников агентства, обвиняемый, продолжая перемещаться по торговому центру, причинил телесные повреждения различной степени тяжести двум женщинам, которым впоследствии была оказана квалифицированная медицинская помощь. Потерпевшими по уголовному делу признаны 3 женщины, а также родственники погибшей.
Спустя непродолжительное время он был задержан работниками и посетителями торгового центра, а также прибывшими сотрудниками милиции, что позволило предотвратить дальнейшие жертвы, сказали в Следственном комитете.
Была еще одна попытка
В ходе следствия также установлен факт приготовления обвиняемым убийства двух и более лиц 7 октября 2016 года в одном из столичных вузов, сказали в СК.
"Несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в учебный корпус и завел бензопилу. Далее он намеревался зайти с ней и топором-кувалдой в лекционную аудиторию, в которой в это время проходили занятия у 178 студентов, с целью нападения на них", — рассказали в СК.
По словам собеседников агентства, довести свой умысел до конца несовершеннолетний не смог, так как случайно задел рычаг тормоза бензопилы, в результате чего произошла остановка цепи. Попытки завести бензопилу оказались неудачными, что вынудило его покинуть территорию учебного заведения.
Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы
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Следователи рассказали, как обвиняемый за день до преступления готовил аналогичное нападение на студентов вуза в лекционной аудитории.
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