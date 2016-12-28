МИНСК, 29 дек — Sputnik. Около 200 свидетелей допрошено в ходе расследования уголовного дела в отношении минчанина, который устроил кровавую резню в торговом центре "Новая Европа" в Минске, сообщили в СК.



© Sputnik / Виктор Толочко Завершено расследование уголовного дела об убийстве в "Новой Европе"

Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, связанного с трагическими событиями в столичном торговом центре. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

"В ходе следствия допрошено порядка 200 свидетелей, проведены десятки экспертных исследований. Детально исследована личность обвиняемого. Допрошены его одноклассники, учителя, одногруппники, преподаватели и иные лица",- сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете.

Там также рассказали подробности преступления, которые были установлены на стадии предварительного расследования.

По словам собеседников агентства, в ходе следствия установлено, что 8 октября 2016 года около 17.30 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый центр "Новая Европа" с чехлом для музыкального инструмента, заведенной и готовой к применению бензопилой .

В СК отметили, что он выбирал объекты для нападения среди работников и посетителей торгового центра. Первой он попытался убить женщину, однако та смогла быстро среагировать и убежать. Второй женщине, 1973 года рождения, он нанес два удара бензопилой.

"После того как бензопила заглохла в результате попадания в цепь одежды потерпевшей, нападавший достал из чехла от гитары топор-кувалду и нанес им женщине удары, от которых она скончалась на месте происшествия", — сообщили в СК.

Затем, по словам собеседников агентства, обвиняемый, продолжая перемещаться по торговому центру, причинил телесные повреждения различной степени тяжести двум женщинам, которым впоследствии была оказана квалифицированная медицинская помощь. Потерпевшими по уголовному делу признаны 3 женщины, а также родственники погибшей.

Спустя непродолжительное время он был задержан работниками и посетителями торгового центра, а также прибывшими сотрудниками милиции, что позволило предотвратить дальнейшие жертвы, сказали в Следственном комитете.

Была еще одна попытка

В ходе следствия также установлен факт приготовления обвиняемым убийства двух и более лиц 7 октября 2016 года в одном из столичных вузов, сказали в СК.

"Несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в учебный корпус и завел бензопилу. Далее он намеревался зайти с ней и топором-кувалдой в лекционную аудиторию, в которой в это время проходили занятия у 178 студентов, с целью нападения на них", — рассказали в СК.

По словам собеседников агентства, довести свой умысел до конца несовершеннолетний не смог, так как случайно задел рычаг тормоза бензопилы, в результате чего произошла остановка цепи. Попытки завести бензопилу оказались неудачными, что вынудило его покинуть территорию учебного заведения.

Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетний в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими , сообщили в Следственном комитете.