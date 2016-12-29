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СМИ: пропавший в Рио посол Греции найден мертвым в сгоревшей машине

30.12.2016 08:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Полиция Рио-де-Жанейро обнаружила в сгоревшем автомобиле тело, по всей вероятности, пропавшего посла Греции Кириакоса Амиридиса, установлением личности займутся эксперты, передает бразильский телеканал Globo.

Об исчезновении Амиридиса сообщила его супруга в минувшую среду, рассказав правоохранителям, что ее муж перестал выходить на связь с понедельника 26 декабря. Позже МИД Греции подтвердил исчезновение дипломата.

Телеканал разместил на своем сайте фотографии сгоревшего автомобиля, обнаруженного в департаменте Нова-Игуасу, в котором и пропал Амиридис. Эксперты полиции обратили внимание на то, что номерные знаки и технические характеристики машины совпадают с данными об арендованном послом автомобиле.

Тело, находившееся в автомобиле, отправлено на экспертизу в университет Нова-Игуасу.

Полиция рассматривает множество версий инцидента, наименее вероятной является похищение, так как никто не обращался к семье посла с целью получения выкупа.

Америдис с 2001 по 2004 года был генеральным консулом Греции в Рио-де-Жанейро, а затем занял пост посла Греции в Бразилии.

 
Теги: Минск
 
 
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Версия похищения, по мнению полиции, является маловероятной, так как никто не обращался к семье дипломата с требованием выкупа.

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