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СМИ: пропавший в Рио посол Греции найден мертвым в сгоревшей машине
30.12.2016 08:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Полиция Рио-де-Жанейро обнаружила в сгоревшем автомобиле тело, по всей вероятности, пропавшего посла Греции Кириакоса Амиридиса, установлением личности займутся эксперты, передает бразильский телеканал
Об исчезновении Амиридиса сообщила его супруга в минувшую среду, рассказав правоохранителям, что ее муж перестал выходить на связь с понедельника 26 декабря. Позже МИД Греции подтвердил исчезновение дипломата.
Телеканал разместил на своем сайте фотографии сгоревшего автомобиля, обнаруженного в департаменте Нова-Игуасу, в котором и пропал Амиридис. Эксперты полиции обратили внимание на то, что номерные знаки и технические характеристики машины совпадают с данными об арендованном послом автомобиле.
Тело, находившееся в автомобиле, отправлено на экспертизу в университет Нова-Игуасу.
Полиция рассматривает множество версий инцидента, наименее вероятной является похищение, так как никто не обращался к семье посла с целью получения выкупа.
Америдис с 2001 по 2004 года был генеральным консулом Греции в Рио-де-Жанейро, а затем занял пост посла Греции в Бразилии.
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Версия похищения, по мнению полиции, является маловероятной, так как никто не обращался к семье дипломата с требованием выкупа.
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