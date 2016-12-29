﻿ Построил забор, сделал ремонт. Бывшего чиновника из Глубокого подозревают в получении взятки. 21.by
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Построил забор, сделал ремонт. Бывшего чиновника из Глубокого подозревают в получении взятки

30.12.2016 09:03 — ЧП | Tut.by  
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Бывшего начальника отдела образования Глубокского райисполкома подозревают в получении взятки, сообщает Генеральная прокуратура.

Уголовное дело по ч.1 ст. 430 УК (Получение взятки) в отношении работника райисполкома возбудил прокурор Глубокского района. Чиновника подозревают в предоставлении преимуществ частному строительному предприятию при заключении договоров подряда. Бывший начальник отдела образования получил имущественную выгоду — предприятие построило забор на его земельном участке и выполнило ремонт в квартире его сына.

Уголовное дело направили в Следственный комитет — для предварительного расследования.

 
 
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Уголовное дело направили в Следственный комитет - для предварительного расследования.

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