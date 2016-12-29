Бывшего начальника отдела образования Глубокского райисполкома подозревают в получении взятки, сообщает Генеральная прокуратура.

Уголовное дело по ч.1 ст. 430 УК (Получение взятки) в отношении работника райисполкома возбудил прокурор Глубокского района. Чиновника подозревают в предоставлении преимуществ частному строительному предприятию при заключении договоров подряда. Бывший начальник отдела образования получил имущественную выгоду — предприятие построило забор на его земельном участке и выполнило ремонт в квартире его сына.

Уголовное дело направили в Следственный комитет — для предварительного расследования.