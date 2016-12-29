|
Построил забор, сделал ремонт. Бывшего чиновника из Глубокого подозревают в получении взятки
Бывшего начальника отдела образования Глубокского райисполкома подозревают в получении взятки,
Уголовное дело по ч.1 ст. 430 УК (Получение взятки) в отношении работника райисполкома возбудил прокурор Глубокского района. Чиновника подозревают в предоставлении преимуществ частному строительному предприятию при заключении договоров подряда. Бывший начальник отдела образования получил имущественную выгоду — предприятие построило забор на его земельном участке и выполнило ремонт в квартире его сына.
Уголовное дело направили в Следственный комитет — для предварительного расследования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело направили в Следственный комитет - для предварительного расследования.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии