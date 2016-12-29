МИНСК, 30 дек — Sputnik. Емкости со ртутью общим весом около десяти килограммов обнаружены в пластиковом ведре на улице Казинца в Минске, милиция выясняет обстоятельства, сообщили в МЧС.

На телефон столичных спасателей 101 от прохожего поступило сообщение, об обнаружении ртути в ведре на открытой площадке по улице Казинца.

"В ходе разбирательства установлено, что в пластиковом ведре обнаружены три емкости со ртутью, две из которых разбиты, одна герметично закрыта. Общий вес около 10 килограммов", — сообщили Sputnik в пятницу в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не произошло. Ртуть изъята, помещена в полимерную емкость для хранения, транспортировки и перевозки.

Проверку по факту обнаружения ртути проводит РУВД администрации Октябрьского района, сказали в МЧС.