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Около 10 кг бесхозной ртути обнаружено в Минске

30.12.2016 09:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Емкости со ртутью общим весом около десяти килограммов обнаружены в пластиковом ведре на улице Казинца в Минске, милиция выясняет обстоятельства, сообщили в МЧС.

Около 10 кг бесхозной ртути обнаружено в Минске
© Фото: Андрей Буховецкий / Народные новости Витебска
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На телефон столичных спасателей 101 от прохожего поступило сообщение, об обнаружении ртути в ведре на открытой площадке по улице Казинца.

"В ходе разбирательства установлено, что в пластиковом ведре обнаружены три емкости со ртутью, две из которых разбиты, одна герметично закрыта. Общий вес около 10 килограммов", — сообщили Sputnik в пятницу в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не произошло. Ртуть изъята, помещена в полимерную емкость для хранения, транспортировки и перевозки.

Проверку по факту обнаружения ртути проводит РУВД администрации Октябрьского района, сказали в МЧС.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Милиция начала проверку в связи с обнаружением на улице Казинца разбитых емкостей с опасным веществом.

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