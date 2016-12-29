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Верхнедвинск: сельчанин повесился после неудачной попытки убить жену

30.12.2016 09:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек – Sputnik. Пожилой мужчина повесился в Верхнедвинском районе после попытки убийства жены, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

Верхнедвинск: сельчанин повесился после неудачной попытки убить жену
© flickr.com/ PROlida
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Инцидент в деревне Боровка произошел в 19:30 во вторник 27 декабря после ссоры между супругами.

"Во дворе своего дома мужчина в ссоре пытался убить металлическим уголком жену, после чего в сарае покончил жизнь самоубийством через повешение", – сказали в МВД.

По информации и пострадавшей женщине и погибшему по 66 лет, являются пенсионерами.

В настоящее время женщина с черепно-мозговой травмой находится в больнице.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В настоящее время женщина с черепно-мозговой травмой находится в больнице.

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