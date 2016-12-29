Комитетом государственного контроля Минской области проведен внеплановый мониторинг эффективности использования Дзержинским, Клецким, Вилейским и Воложинским филиалами ГП «Миноблтопливо» оборудования по производству топливных гранул (пеллет), а также соблюдения требований законодательства при хранении указанной продукции.





Установлен ряд недостатков, требующих принятия мер реагирования. В арендуемых Дзержинским филиалом помещениях в д. Демидовичи Дзержинского района 24 ноября 2016 года Комитетом выявлено неэксплуатируемое с 2014 года оборудование по производству топливных гранул, а также 56,7 тонны произведенных топливных гранул (из элеваторной пыли) стоимостью 5,9 тыс. руб., частично утративших товарный вид, неучтенные зерновые отходы.

В Клецком филиале на 24 ноября 2016 года оборудование по производству топливных гранул из соломы также не использовалось, на складе находились произведенные 333,1 тонны топливных гранул из соломы на 127,3 тыс. руб. Объемы реализации филиалом указанной продукции ежегодно снижались (в 2012 г. реализовано 821,5 тонны, 2013 г. — 347,7 тонны, 2014 г. — 190 тонн, 2015 г. — 143,9 тонны, за I полугодие 2016 г. — 23,3 тонны), что повлияло на объемы и структуру производства.

На производственном участке Вилейского филиала в д. Шиловичи Вилейского района не эксплуатировалось оборудование по производству топливных пеллет из соломы, а также три пресс-подборщика для упаковки соломы, приобретенные при реализации инновационного проекта. В цехе находилось порядка 0,5 тонны утративших товарный вид пеллет из соломы на сумму 73,22 руб. и 0,4 тонны гранулированного комбикорма.

Единственным функционирующим участком, посещенным Комитетом в ходе мониторинга, являлся участок по изготовлению топливных гранул из соломы Воложинского филиала в д. Филиппинята, в близлежащих деревнях под специальными навесами складировалась заготовленная солома. Однако объемы производства и реализации указанных пеллет также сокращаются (за 2015 г. выпущена 31 тонна, в I полугодии 2016 г. — 16 тонн; в 2015 г. реализована 61 тонна, за I полугодие 2016 г. — 14,7 тонны).

Учитывая изложенное, Комитетом госконтроля Минской области внесены предложения Миноблисполкому по исправлению сложившейся ситуации, в том числе определить объемы и стоимость пеллет в Дзержинском, Клецком и Вилейском филиалах, утративших потребительские свойства, возмещению причиненного вреда за счет виновных лиц, а также регламентировать процесс изготовления и реализации пеллет, разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности данной продукции.

Управление контроля отраслей хозяйства и денежно-кредитной сферы КГК Минской области