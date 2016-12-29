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ДТП под Рогачевом: погиб вывалившийся из трактора пассажир
30.12.2016 10:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Пассажир трактора погиб в результате ДТП в Рогаческом районе – мужчина вывалился из кабины МТЗ после столкновения с микроавтобусом Mercedes, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.
© Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
Авария произошла вблизи деревни Довск накануне – около 08:10.
"Житель Гомеля, управляя микроавтобусом Mercedes, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении трактором МТЗ", – сказали в МВД.
В результате аварии 57-летний водитель трактора, житель деревни Слобода, получил травмы и был помещен прибывшей на место аварии скорой в больницу. Ехавший с ним 48-летний местный житель, который выпал из кабины трактора, погиб на месте.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.
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Водитель трактора попал в больницу, в настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.
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