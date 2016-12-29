МИНСК, 30 дек – Sputnik. Пассажир трактора погиб в результате ДТП в Рогаческом районе – мужчина вывалился из кабины МТЗ после столкновения с микроавтобусом Mercedes, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.



© Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома Лобовое ДТП под Столбцами: госпитализированы 3 человека

Авария произошла вблизи деревни Довск накануне – около 08:10.

"Житель Гомеля, управляя микроавтобусом Mercedes, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении трактором МТЗ", – сказали в МВД.

В результате аварии 57-летний водитель трактора, житель деревни Слобода, получил травмы и был помещен прибывшей на место аварии скорой в больницу. Ехавший с ним 48-летний местный житель, который выпал из кабины трактора, погиб на месте.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.