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В Минске на пустыре нашли 10 кг бесхозной ртути

30.12.2016 10:29 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 29 декабря спасателям поступило сообщение о ртути на пустыре у заправки по улице Казинца в Минске. Кто-то оставил три емкости с опасным металлом общим весом 10 кг. Подробности сообщает Минское городское управление МЧС.


Прибывшие специалисты нашли три стеклянные емкости с ртутью. При этом две из них были разбиты, третья оставалась герметично закрытой.

Опасный металл изъят и помещен в специальную емкость для дальнейшей утилизации. Пострадавших нет, окружающая среда не загрязнена.

Проверку по факту обнаружения ртути проводят сотрудники Октябрьского РУВД Минска.


 
Теги: Минск
 
 
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Проверку по факту обнаружения опасного металла уже проводят сотрудники Октябрьского РУВД Минска.

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