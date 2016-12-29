Вечером 29 декабря спасателям поступило сообщение о ртути на пустыре у заправки по улице Казинца в Минске. Кто-то оставил три емкости с опасным металлом общим весом 10 кг. Подробности сообщает Минское городское управление МЧС.





Прибывшие специалисты нашли три стеклянные емкости с ртутью. При этом две из них были разбиты, третья оставалась герметично закрытой.

Опасный металл изъят и помещен в специальную емкость для дальнейшей утилизации. Пострадавших нет, окружающая среда не загрязнена.

Проверку по факту обнаружения ртути проводят сотрудники Октябрьского РУВД Минска.



