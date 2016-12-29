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В Минске на пустыре нашли 10 кг бесхозной ртути
Вечером 29 декабря спасателям поступило сообщение о ртути на пустыре у заправки по улице Казинца в Минске. Кто-то оставил три емкости с опасным металлом общим весом 10 кг. Подробности
Прибывшие специалисты нашли три стеклянные емкости с ртутью. При этом две из них были разбиты, третья оставалась герметично закрытой.
Опасный металл изъят и помещен в специальную емкость для дальнейшей утилизации. Пострадавших нет, окружающая среда не загрязнена.
Проверку по факту обнаружения ртути проводят сотрудники Октябрьского РУВД Минска.
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Проверку по факту обнаружения опасного металла уже проводят сотрудники Октябрьского РУВД Минска.
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