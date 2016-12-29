МИНСК, 30 дек – Sputnik. Работники МЧС в Мозыре на пожаре в многоквартирном доме спасли хозяйку квартиры и эвакуировали 15 жителей, сообщили Sputnik в Гомельском областном УМЧС.

Возгорание в квартире, расположенной в доме на улице Пролетарской районного центра, произошло в пятницу ночью.

"По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что из квартиры на втором этаже идет дым", – сказали в МЧС.

Спасатели при проведении разведки в квартире обнаружили 39-летнюю женщину – ее с отравлением дымом поместили в Мозырскую городскую больницу. По данным МЧС, из квартир, расположенных выше, были эвакуированы 15 человек.

В настоящее время причина пожара устанавливается, вероятно, возгорание возникло из-за неосторожности при курении.