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МЧС: из-за пожара в Мозыре из дома эвакуировали 15 человек

30.12.2016 12:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек – Sputnik. Работники МЧС в Мозыре на пожаре в многоквартирном доме спасли хозяйку квартиры и эвакуировали 15 жителей, сообщили Sputnik в Гомельском областном УМЧС.

МЧС: из-за пожара в Мозыре из дома эвакуировали 15 человек
© Фото: Витебское ОУМЧС
Житель Новополоцка погиб предположительно из-за непогашенной сигареты

Возгорание в квартире, расположенной в доме на улице Пролетарской районного центра, произошло в пятницу ночью.

"По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что из квартиры на втором этаже идет дым", – сказали в МЧС. 

Спасатели при проведении разведки в квартире обнаружили 39-летнюю женщину – ее с отравлением дымом поместили в Мозырскую городскую больницу. По данным МЧС, из квартир, расположенных выше, были эвакуированы 15 человек. 

В настоящее время причина пожара устанавливается, вероятно, возгорание возникло из-за неосторожности при курении. 

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время причина пожара устанавливается, вероятно, возгорание возникло из-за неосторожности при курении.

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