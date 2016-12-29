﻿ Потасовку железнодорожников на корпоративе в Лунинце разгоняли с помощью слезоточивого газа. 21.by
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Потасовку железнодорожников на корпоративе в Лунинце разгоняли с помощью слезоточивого газа

30.12.2016 12:38 — ЧП | Tut.by  
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Сотрудникам милиции пришлось применить спецсредства для усмирения разгулявшейся публики в одном из ресторанов Лунинца. Корпоратив железнодорожников в итоге разгоняли слезоточивым газом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко.

В ресторане праздновали Новый год. В какой-то момент в компании железнодорожников началась потасовка. Работники заведения вызвали милицию. Наряд патрульно-постовой службы тщетно пытался усмирить разбушевавшихся отдыхающих.

На помощь прибыли сотрудники Департамента охраны и дополнительный наряд ППС. Однако зачинщики инцидента оказали сопротивление милиционерам, повредив при этом некоторым из них форму.

Чтобы не допустить массовой драки, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

Районный отдел Следственного комитета проводит проверку по этому инциденту.

 
 
Ссылка на источник 43
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Первый наряд милиции не смог утихомирить компанию. Милиционерам из прибывшего вскоре подкрепления оказали сопротивление и порвали одежду. В итоге...

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