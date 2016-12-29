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Корпоратив в Лунинце: милиция применила слезоточивый газ
30.12.2016 12:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Сотрудники милиции применили слезоточивый газ, чтобы усмирить публику в одном из ресторанов Лунинца, сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
© Sputnik/ Дмитрий Гаткевич
"Накануне нового года местные железнодорожники собрались в ресторане на корпоратив, и кому-то из них не понравилось, как тамада проводит праздничную программу, завязалась потасовка, кто-то из сотрудников ресторана вызвал милицию", — сообщил Дученко.
Для того чтобы усмирить публику и не допустить массовой драки, сотрудники милиции применили слезоточивый газ, отметил собеседник агентства.
Он также уточнил, что участники потасовки оказали сопротивление сотрудникам милиции, даже порвали некоторым форменную одежду.
Участники инцидента были задержаны, в настоящее время районный отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту.
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Подвыпившим лунинецким железнодорожникам не понравилось, как тамада проводит корпоратив.
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