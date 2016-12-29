В Столинском районе недалеко от границы с Украиной пограничники со стрельбой задержали мужчину с ружьем. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.





— 29 декабря на территории Государственного лесохозяйственного учреждения «Полесский лесхоз» в 400-х метрах от границы с Украиной пограничный наряд обнаружил неизвестного с ружьем. Заметив пограничников, он попытался скрыться и побежал в направлении сопредельной территории. На законные требования остановиться мужчина не реагировал, — рассказали в ГПК.

Учитывая, что мужчина был вооружен, во избежание возможного оказания сопротивления и нанесения вреда жизни и здоровью старший пограннаряда произвел два предупредительных выстрела из пистолета в воздух. Только после этого нарушитель подчинился требованиям пограничников.