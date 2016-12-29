МИНСК, 29 дек — Sputnik. Белорусские пограничники задержали вооруженного нарушителя границы на территории ГЛХУ "Полесский лесхоз", сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК).



© Sputnik/ Сергей Лескеть Двоих граждан Грузии задержали в 800 м от границы с Литвой

Инцидент произошел на накануне, 29 декабря, в 400 метрах от государственной границы с Украиной: пограничный наряд обнаружил неизвестного, у которого при себе было ружье. Мужчина попытался скрыться.

"Учитывая, что неизвестный был вооружен, во избежание возможного оказания сопротивления и нанесения вреда жизни и здоровью, пограничники приняли исчерпывающие меры к задержанию с применением оружия", — сообщили в ГПК.

Собеседники агентства пояснили, что старший погрнаотряда произвел два предупредительных выстрела вверх из пистолета. "И лишь после этого нарушитель подчинился требованиям пограничников", — добавили в Госпогранкомитете.