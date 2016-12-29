﻿﻿ Судейский произвол в АБФФ: прокурор попросил для Жукова 5 лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Судейский произвол в АБФФ: прокурор попросил для Жукова 5 лет

30.12.2016 13:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Приговор бывшему директору департамента судейства Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Андрею Жукову суд Центрального района Минска огласит 5 января.

Сегодня в суде прошли судебные прения.

Государственный обвинитель попросил суд назначить Жукову наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, Также прокурор считает, что с обвиняемого нужно взыскать штрафом в размере 500 базовых величин (с 1 января 2017 года 1 базовая величина будет составлять 23 рубля — Sputnik). Кроме этого, обвинитель просит лишить Жукова права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Жуков обвиняется по ч.1 ст.430 (получение взятки), ч.2 ст.430 (получение взятки повторно), а также по ч.2 ст.426 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Беларуси.

Как ранее сообщал Sputnik, Жуков был задержан в начале июня 2016 года по подозрению в том, что он за взятки помогал решать вопросы о назначении судей на матчи чемпионата Беларуси, а также Кубка Беларуси по футболу. В материалах уголовного дела говорится о шести фактах получения взяток, сумма которых составляла 100 до 200 долларов США.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор экс-директору департамента судейства АБФФ огласят 5 января.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Стрельба на границе с Украиной: задержан вооруженный мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика