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Судейский произвол в АБФФ: прокурор попросил для Жукова 5 лет
30.12.2016 13:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Приговор бывшему директору департамента судейства Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Андрею Жукову суд Центрального района Минска огласит 5 января.
Сегодня в суде прошли судебные прения.
Государственный обвинитель попросил суд назначить Жукову наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, Также прокурор считает, что с обвиняемого нужно взыскать штрафом в размере 500 базовых величин (с 1 января 2017 года 1 базовая величина будет составлять 23 рубля — Sputnik). Кроме этого, обвинитель просит лишить Жукова права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.
Жуков обвиняется по ч.1 ст.430 (получение взятки), ч.2 ст.430 (получение взятки повторно), а также по ч.2 ст.426 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Беларуси.
Как ранее сообщал Sputnik,
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Приговор экс-директору департамента судейства АБФФ огласят 5 января.
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