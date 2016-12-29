МИНСК, 30 дек — Sputnik. Приговор бывшему директору департамента судейства Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Андрею Жукову суд Центрального района Минска огласит 5 января.

Сегодня в суде прошли судебные прения.

Государственный обвинитель попросил суд назначить Жукову наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, Также прокурор считает, что с обвиняемого нужно взыскать штрафом в размере 500 базовых величин (с 1 января 2017 года 1 базовая величина будет составлять 23 рубля — Sputnik). Кроме этого, обвинитель просит лишить Жукова права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Жуков обвиняется по ч.1 ст.430 (получение взятки), ч.2 ст.430 (получение взятки повторно), а также по ч.2 ст.426 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Беларуси.

Как ранее сообщал Sputnik, Жуков был задержан в начале июня 2016 года по подозрению в том, что он за взятки помогал решать вопросы о назначении судей на матчи чемпионата Беларуси, а также Кубка Беларуси по футболу . В материалах уголовного дела говорится о шести фактах получения взяток, сумма которых составляла 100 до 200 долларов США.