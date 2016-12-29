МИНСК, 31 дек — Sputnik. Разгневанные витебские женщины, угнавшие трамвай, и щедрый школьник из Гомеля вошли в топ-5 курьезных преступлений по версии Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Корпоратив в Лунинце: милиция применила слезоточивый газ

В Беларуси каждый год совершается почти 100 тысяч преступлений, из которых более 12 тысяч относятся к категории тяжких и особо тяжких, каждый год совершается около 500 убийств и покушений на убийства, более 7 тысяч преступлений, связанных с наркотиками, выявляется более 1 тысячи фактов получения взяток. Самое распространенное преступление в Беларуси — это кражи, которые составляют почти 40 процентов от числа совершенных преступных деяний. Среди такого количества преступлений были и курьезные, Sputnik вспомнил пять преступлений, которые вызвали улыбку у читателя.

Витебский трамвай

Простояв более часа на остановке возле ресторана "Зелена гура" в центре Витебска, четыре разгневанные женщины захватили в Витебске трамвай , а испуганные кондуктор и вагоновожатый не смогли избавиться от рассерженных пассажирок и были вынуждены доставить их до нужной остановки.

Как сообщили местные СМИ, четыре жительницы Витебска, рассерженные отсутствием транспорта, вошли в следовавший в депо трамвай и отказались покидать его, пока их не доставят до нужной остановки. В тот вечер из-за поломки одного из трамваев на линии люди, скопившиеся на остановке на проспекте Фрунзе, не могли уехать с нее в течение полутора часов. Все рейсы, которые делали остановки возле ресторана, ехали в депо.



© Sputnik Алексей Мальгавко Трамвай в городе, архивное фото

Женщины предварительно позвонили в диспетчерскую службу, предупредив, что настроены решительно, а затем вошли в первый пришедший транспорт, также следовавший в депо. Жительницы Витебска заявили кондуктору, что не выйдут, пока их не доставят домой. Уговорить женщин водителю не удалось, и после переговоров с диспетчером "захватчиц" отвезли на нужную им остановку на улице Гагарина.

Резонансный интим в Сухарево

Эпопея со скандальными фото молодых людей в интернете длилась несколько месяцев и завершилась в середине сентября — суд признал парочку без комплексов виновными в хулиганстве. Суд Фрунзенского района назначил обоим наказание в виде лишения свободы на срок в один год с отсрочкой и по 100 часов общественных работ.

Интимное фото начало вирусно распространяться в белорусских социальных сетях в середине июля. Кроме того, фото появилось в мировых СМИ: в частности, о данном происшествии в Минске написало британское издание Daily Mail. Пресс-служба ГУВД Минска сразу же заявила о том, что по данному факту начата проверка, а личности людей, запечатленных на снимке, и автора фото известны. Впоследствии в ГУВД заявили, что никакого полового акта не было, а фотография является фейковой — взятой из интернета. Позже в МВД заявили, что акт все-таки был и установлены личности граждан, его совершивших — 17-летняя девушка и 19-летний парень.

Забывчивый вор-мистик

Минчанин совершил кражу автомагнитолы из "Жигулей", но мало того, что не смог продать краденое, так еще забыл на месте преступления мобильный телефон. "К курьезной ситуации, которая произошла, задержанный относится с юмором. В ходе разбирательства он пояснил милиционерам, что машина, подобно персонажу романа Стивена Кинга "Кристина", отомстила ему", — сообщил Sputnik пресс-офицер Октябрьского РУВД Леонид Ушенин.

По его словам, в начале декабря милиция задержала 26-летнего минчанина по подозрению в совершении кражи магнитолы из "Жигулей".



© Фото: ГУВД Минска Забытый вором телефон

Минчанин выпил со знакомыми, а потом, проходя мимо припаркованных на улице Толстого "Жигулей", решил украсть из автомобиля магнитолу. "Разбив боковое пассажирское стекло, молодой человек без труда достал магнитолу из салона. Чужое имущество он попытался продать водителям такси и маршруток. Однако товар сомнительного происхождения у него никто не купил. Разозлившись, мужчина выбросил магнитолу в урну на остановке общественного транспорта", — рассказали в милиции. Утром мужчина обнаружил, что потерял мобильный телефон. Оказалось, что он оставил свой мобильник возле обворованной машины — это и помогло милиции задержать вора.

Битва титанов районного масштаба

Председатель одного из колхозов Ивьевского района (Гродненская область) подрался со своим заместителем во время планерки , в отношении начальника возбуждено уголовное дело, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома. Драка произошла из-за возникших во время заседания разногласий в решении насущных вопросов предприятия. "Отстаивая свое видение, на правах руководителя глава СПК в жесткой форме потребовал от подчиненного покинуть зал заседаний, а когда тот отказался, сославшись на отсутствие единой позиции, не стал брезговать крепким словцом", — сказали в УВД. В милиции отметили, что после словесной перепалки председатель подошел к своему заместителю и сбросил его со стула. В результате потерпевший получил вывих плеча и был вынужден обратиться в медучреждение. По словам собеседников Sputnik, медики и сообщили в местный РОВД о травме заместителя председателя. По данным УВД, в отношении председателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Беларуси ("Превышение власти или служебных полномочий").

Щедрый мальчик из Минска и хомяки

Несколько месяцев минский школьник воровал папины денежные сбережения , которые он копил на квартиру. Целое лето компания школьников питалась в ресторанах, посещала аттракционы, кроме дорогостоящих телефонов щедрый мальчик покупал друзьям хомяков.

Как сообщила Sputnik пресс-офицер Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева, "четверо 11-летних подростков на протяжении четырех месяцев похищали деньги у мужчины, проживающего в общежитии. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей Республики Беларусь (порядка пяти тысяч долларов США)".



© flickr.com/ Carolyn Coles Хомяк, архивное фото

По ее словам, несовершеннолетний тратил деньги на развлечения, приобретал для друзей дорогостоящие подарки — велосипед стоимостью 600 рублей, мобильный телефон iPhone, спортивный инвентарь, двум друзьям подросток купил клетку и трех хомяков, одному просто передал 600 рублей. Летом ребята каждый день ходили в парк, где катались на аттракционах, кушали они в ресторане "МакДональдс".

Юные мажоры просили менять папины доллары местных мужчин, злоупотребляющих алкоголем. Когда родители заметили пропажу денег, они обратились в милицию, было возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Так как парни на момент совершения данного преступления не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, отвечать за содеянное будут их родители.

Сиамский кот и доллары

Эксперты в области уголовного права считают, что самым курьезным и оригинальным преступлением в Минске была серия квартирных краж с использованием сиамского кота.



© Pixabay.com Спящий сиамский кот

Как сообщил Sputnik источник с многолетним опытом работы в криминальной милиции белорусской столицы, в конце "лихих" 90-х минские оперативники задержали группу квартирных воров, которые действовали с помощью сиамского кота. Животное было "натаскано" на доллары, которые были смочены настойкой валерианы. У кота вырабатывался устойчивый рефлекс на "валериановую валюту". Предприимчивые домушники по объявлению в газете находили состоятельного продавца, покупали у него вещь за доллары с валерьяной. Во время отсутствия хозяина они отмычкой открывали квартиру, запускали туда "ученого кота", который через считанные минуты, не нарушая порядка в квартире, находил все деньги. По словам собеседника агентства, это преступление не имеет аналогов в мировой криминальной практике и должно войти в учебники по криминалистике.