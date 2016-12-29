Эксперты назвали самым дерзким и жестоким преступлением уходящего года кровавую резню в торговом центре "Европа" в Минске вечером 8 октября.

17-летний бывший студент, юноша из обеспеченной семьи, в субботний вечер вошел с бензопилой и топором в торговый центр и начал нападать на женщин. Одна из них погибла на месте, другая была доставлена в реанимацию. На первых допросах задержанный сообщил, что мотивом содеянного стало "разочарование в самом себе, отвращение к человечеству, депрессивное настроение". По его словам, он хотел убить как можно больше людей и рассчитывал, что его самого убьют при задержании.



© Следственный комитет Беларуси Подозреваемый в убийстве в ТЦ "Европа"

Минчанин, устроивший кровавую резню в "Европе", планировал аналогичное совершить в вузе, где учился на первом курсе, но бензопила не завелась. В отношении "студента с бензопилой" возбуждено уголовное дело за убийство при отягчающих обстоятельствах, ему грозит до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или расстрел к несовершеннолетним в Беларуси не применяются. По данным СК, до конца года дело о резонансном преступлении в ТЦ "Европа" будет передано в суд, обвиняемого признали вменяемым.

Удар под дых

© Sputnik / Виктор Толочко Шуневич о ДТП с участием начальнике ГАИ Барановичей: это удар под дых

Смертельное ДТП с участием начальника ГАИ Барановичей также можно назвать одним из самых резонансных преступлений уходящего года, глава МВД Игорь Шуневич назвал его ударом под дых всей белорусской милиции накануне 100-летнего юбилея и подписал приказ проверить всех сотрудников ГАИ на детекторе лжи на предмет алкогольной зависимости.

Вечером 26 ноября 2016 года временно исполняющий обязанности начальника ГАИ Барановичского ГОВД совершил наезд на женщину, она погибла. Он был не при исполнении, на личном транспорте и в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, его уволили из органов внутренних дел, планируется, что следствие должно завершиться к весне.

Двойственность случаев

Эксперты назвали убийство 32-летней Татьяны Курсевич (Заведеевой) , которое произошло в ноябре текущего года, как две капли воды похожим на убийство спортсменки Юлии Балыкиной, которое произошло в 2015 году. Обе молодые женщины были убиты любовниками, в собственных квартирах, и в одном, и во втором случае после убийства тело было погружено в автомобиль жертвы и вывезено в регион. Убийца Балыкиной, как и подозреваемый по делу об убийстве Курсевич, "путал след", направлял следствие по ложному пути, выдвигал различные версии своей невиновности, придумывал алиби. Милиция и волонтеры искали тело Балыкиной более недели, оно было обнаружено в лесу под Смолевичами. Убийцу спортсменки приговорили к 23 годам лишения свободы, он свою вину признал.

"Убийство спортсменки Юлии Балыкиной и убийство Татьяны Курсевич — как будто по одному сценарию. Там тоже, кстати, фигурировал брошенный в другом городе автомобиль", — заявил Sputnik руководитель поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:13 / 7.64Mb / просмотров видео: 2927) Следственный комитет Беларуси © Следственный комитет Беларуси СК опубликовал видео с места, где было найдено тело убитой минчанки

Минчанка Курсевич, женщина на "Мазде" с красным бампером, пропала в середине ноября, через неделю о ее исчезновении заявили подруга и бывший муж. После осмотра квартиры женщины было возбуждено уголовное дело, по подозрению в убийстве задержан ее любовник. Как сообщили в СК, он несколько раз пускал следствие по ложному следу, называл разные места, где закопал тело. Но в итоге оно было обнаружено в хозпостройке в Вилейском районе; чтобы обнаружить закопанное тело, применялась спецтехника. В целях тайны следствия в СК не сообщают подробности расследования дела об убийстве женщины на "Мазде" с красным бампером.

Социопат, ревнивец и детоубийца из Мозыря

Трагедия, которая произошла 31 января текущего года, привела в ужас не только Мозырь, но и всю страну. 39-летний житель Мозыря, находясь в своей квартире, задушил 9-летнюю дочь и 17-летнего сына , а потом позвонил в дежурную часть Мозырского районного отдела внутренних дел и сообщил, что убил своих детей. После звонка он выпрыгнул с балкона четвертого этажа, но остался жив. Суд сделали закрытым, но стали известны некоторые подробности дела об убийстве детей из Мозыря.



© Sputnik / Виктор Толочко Суд над экс-руководителем БОО "В помощь детям-сиротам" Вячеславом Давыдовичем

В ряде СМИ появилась информация о том, что большую часть времени обвиняемый проводил в интернет-играх, был заядлым "танкистом", дважды привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и избиение, несколько раз — к административной ответственности. Год назад его жена подала на развод и ушла к другому мужчине, другу детства. Придя на первый день судебного процесса, он заявил журналистам, что обвиняемый был патологически ревнив, избивал жену и терроризировал детей. Мать убитых детей, которая признана потерпевшей, завила журналистам, что не будет требовать для своего бывшего мужа расстрела. "Это слишком просто. Пусть живет, мучается с таким грехом на душе… Бог ему судья", — сказала она.

28 декабря социопата, ревнивца и детоубийцу приговорили к смертной казни.

Актер и наркотики

Эксперты также назвали одним из резонансных задержаний 2016 года заключение под стражу актера Купаловского театра Артема Бородича , у которого обнаружили наркотики. Актер был задержан, ему было предъявлено обвинение, и в начале марта он уже предстал перед судом.

В суд Октябрьского района Минска на первое заседание пришла практически вся труппа театра, тем самым они выразили несогласие с тем, что актеру предъявлено обвинение. Сам Бородич на суде заявил, что к наркотикам подтолкнула профессиональная деятельность.



© Sputnik / Виктор Толочко Актер Купаловского театра Артем Бородич

Суд признал актера виновным в приобретении и хранении наркотических средств и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества с отбыванием в колонии усиленного режима. На оглашении приговора Бородичу из театра не было практически никого.