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Топ-5 самых резонансных преступлений 2016 года
30.12.2016 15:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
Эксперты назвали самым дерзким и жестоким преступлением уходящего года
17-летний бывший студент, юноша из обеспеченной семьи, в субботний вечер вошел с бензопилой и топором в торговый центр и начал нападать на женщин. Одна из них погибла на месте, другая была доставлена в реанимацию. На первых допросах задержанный сообщил, что мотивом содеянного стало "разочарование в самом себе, отвращение к человечеству, депрессивное настроение". По его словам, он хотел убить как можно больше людей и рассчитывал, что его самого убьют при задержании.
Подозреваемый в убийстве в ТЦ "Европа"
Минчанин, устроивший кровавую резню в "Европе", планировал аналогичное совершить в вузе, где учился на первом курсе, но бензопила не завелась. В отношении "студента с бензопилой" возбуждено уголовное дело за убийство при отягчающих обстоятельствах, ему грозит до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или расстрел к несовершеннолетним в Беларуси не применяются. По данным СК, до конца года дело о резонансном преступлении в ТЦ "Европа" будет передано в суд, обвиняемого признали вменяемым.
Удар под дых
© Sputnik / Виктор Толочко
Вечером 26 ноября 2016 года временно исполняющий обязанности начальника ГАИ Барановичского ГОВД совершил наезд на женщину, она погибла. Он был не при исполнении, на личном транспорте и в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, его уволили из органов внутренних дел, планируется, что следствие должно завершиться к весне.
Двойственность случаев
Эксперты назвали
"Убийство спортсменки Юлии Балыкиной и убийство Татьяны Курсевич — как будто по одному сценарию. Там тоже, кстати, фигурировал брошенный в другом городе автомобиль", — заявил Sputnik руководитель поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган.
СК опубликовал видео с места, где было найдено тело убитой минчанки
Минчанка Курсевич, женщина на "Мазде" с красным бампером, пропала в середине ноября, через неделю о ее исчезновении заявили подруга и бывший муж. После осмотра квартиры женщины было возбуждено уголовное дело, по подозрению в убийстве задержан ее любовник. Как сообщили в СК, он несколько раз пускал следствие по ложному следу, называл разные места, где закопал тело. Но в итоге оно было обнаружено в хозпостройке в Вилейском районе; чтобы обнаружить закопанное тело, применялась спецтехника. В целях тайны следствия в СК не сообщают подробности расследования дела об убийстве женщины на "Мазде" с красным бампером.
Социопат, ревнивец и детоубийца из Мозыря
Трагедия, которая произошла 31 января текущего года, привела в ужас не только Мозырь, но и всю страну. 39-летний житель Мозыря, находясь в своей квартире,
© Sputnik / Виктор Толочко
Суд над экс-руководителем БОО "В помощь детям-сиротам" Вячеславом Давыдовичем
В ряде СМИ появилась информация о том, что большую часть времени обвиняемый проводил в интернет-играх, был заядлым "танкистом", дважды привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и избиение, несколько раз — к административной ответственности. Год назад его жена подала на развод и ушла к другому мужчине, другу детства. Придя на первый день судебного процесса, он заявил журналистам, что обвиняемый был патологически ревнив, избивал жену и терроризировал детей. Мать убитых детей, которая признана потерпевшей, завила журналистам, что не будет требовать для своего бывшего мужа расстрела. "Это слишком просто. Пусть живет, мучается с таким грехом на душе… Бог ему судья", — сказала она.
28 декабря социопата, ревнивца и детоубийцу приговорили к смертной казни.
Актер и наркотики
Эксперты также назвали одним из резонансных задержаний 2016 года заключение под стражу
В суд Октябрьского района Минска на первое заседание пришла практически вся труппа театра, тем самым они выразили несогласие с тем, что актеру предъявлено обвинение. Сам Бородич на суде заявил, что к наркотикам подтолкнула профессиональная деятельность.
© Sputnik / Виктор Толочко
Актер Купаловского театра Артем Бородич
Суд признал актера виновным в приобретении и хранении наркотических средств и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества с отбыванием в колонии усиленного режима. На оглашении приговора Бородичу из театра не было практически никого.
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