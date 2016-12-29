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Хулиган в Пинском районе застрелил двух собак
30.12.2016 17:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Пинского района, подозреваемого в убийстве двух собак на привязи, передано в прокуратуру для передачи в суд, сообщил ресурс "
Инцидент произошел в октябре текущего года в деревне Почапово: неизвестный из ружья застрелил собаку, сидевшую на привязи во дворе частного дома.
"Был установлен подозреваемый в совершении преступления. Он отрицал свою причастность к расстрелу собаки, но впоследствии дал признательные показания", – сказал Вечорко.
Он также сообщил, что у мужчины было изъято охотничье ружье. Кроме того, в ходе расследования было выяснено, что данный гражданин причастен к аналогичному преступлению, но совершенному годом ранее – в соседней деревне Высокое.
Следователям подозреваемый пояснил, что собак расстреливал из хулиганских побуждений.
По словам Вечорко, предварительное расследование закончено, дело передано в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд. По ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, мужчине грозит наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ или ареста.
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За убийство животных мужчине грозит наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ или ареста.
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