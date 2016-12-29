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Создатель "Киндер-сюрпризов" умер в Италии

30.12.2016 19:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Изобретатель шоколадных яиц "Киндер-сюрприз" Уильям Саличе скончался в Италии на 84-м году жизни, сообщают местные СМИ.

Создатель "Киндер-сюрпризов" умер в Италии
© flickr.com/ Emanuele
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Саличе умер в городе Павия (север Италии) в местной больнице, где он проходил лечение после инсульта.

Саличе работал в компании Ferrero с 1960 по 2007 год. Уйдя на пенсию, в 2007 году, изобретатель знаменитых шоколадных яиц сотрудничал с фондом Color Your Life в городке Лоано на Лигурийскос побережье, где посвятил себя работе с молодежью и развитию талантов молодых людей.

Когда Саличе называли изобретателем яиц "Киндер-сюрприз", он любил повторять, что придумал их Микеле Ферреро, а он был только исполнителем.

Компания Ferrero начала производство шоколадных яиц с сюрпризом в 1974 году. "Киндер-сюрпризы" популярны не только среди детей, но и взрослых, коллекционирующих игрушки из этих яиц.

Именно Саличе предложил прятать внутри шоколадной «скорлупы» пластиковый контейнер с деталями игрушек для самостоятельной сборки. Идея оказалась удачной. В течение сорока лет Ferrero продала миллиарды "Киндер-сюрпризов".

 
Теги: Минск
 
 
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Итальянец прославился, предложив спрятать небольшую игрушку в обычное шоколадное яйцо, которое покупатели обычно приобретали к Пасхе.

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