МИНСК, 29 дек — Sputnik. Бразильские следователи подозревают жену посла Греции в организации предполагаемого убийства дипломата, сообщает РИА Новости .



© AP/ Silvia Izquierdo СМИ: пропавший в Рио посол Греции найден мертвым в сгоревшей машине

Ранее бразильские СМИ, ссылаясь на заявления чиновников посольства Греции в столице Бразилиа, сообщили, что 59-летний дипломат Кириакос Амиридис исчез трое суток назад, когда находился в отпуске в Рио-де-Жанейро с женой. Она и вызвала полицию. По ее словам, дипломат вышел ненадолго из дома, в котором они проживали, и пропал.

Позже была обнаружена сгоревшая машина, в салоне которой находилось неопознанное тело. Машина была обнаружена в муниципалитете Нова-Игуасу, где и пропал посол. С целью установления личности погибшего будет проведена экспертиза.

Правоохранители сообщили Globo, что, по их мнению, жена посла Франсуаза и полицейский Серджиу Морейра организовали и, возможно, сами совершили убийство Амиридиса в доме, где проживали супруги. Ранее полиция допросила Морейру и Франсуазу. Сообщалось, что следователи нашли пятна крови на диване в доме посла и его жены. Полиция работает над версией, что посол был убит.

Амиридис был консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. Обязанности посла Греции в Бразилии он принял в январе 2016 года, и регулярно проводил "несколько дней в расслабляющей атмосфере Рио".