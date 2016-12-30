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Cамолет Канары-Варшава экстренно сел в Праге из-за угрозы взрыва

31.12.2016 00:43 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 30 декабря самолет Лас-Пальмас — Варшава сел в аэропорту Праги из-за угрозы взрыва, об этом сообщает портал Aktuálně.cz со ссылкой на Чешское ТВ.

«В аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге в связи с угрозой взрыва на борту совершил вынужденную посадку самолет Boeing 737−800 польской авиакомпании Air Enter, направлявшийся из Лас-Пальмаса в Варшаву», — говорится в сообщении.

По словам главы МВД Милана Хованеца, экстренно прибывшего в аэропорт, все 160 пассажиров были благополучно эвакуированы из самолета. Лайнер сейчас осматривают на наличие взрывных устройств. Полиция начала расследование инцидента. 

Сообщается, что подозреваемый, гражданин Польши, угрожал взорвать самодельную бомбу. Сначала появились сведения о его ликвидации, но в полиции уточнили, что он задержан.

Движение в аэропорту было приостановлено, но позже администрация дала разрешение на возобновление полетов.

 
 
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