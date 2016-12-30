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Масштабный пожар в Витебске: сгорели 10 сараев граждан
31.12.2016 11:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек – Sputnik. Десять сараев граждан сгорели в результате пожара в Витебске, сообщили Sputnik в субботу в витебском областном УМЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Возгорание в сараях, расположенных на улице Гагарина в областном центре и принадлежащих ЖЭУ № 24, произошло накануне днем.
"В 13:03 поступило сообщение о пожаре коллективных сараев", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что в результате пожара повреждено 100 квадратных метров кровли, потолочные перекрытия и имущество брестчан.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливаю причину, приведшую к возгоранию.
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Возгорание в сараях, расположенных на улице Гагарина в областном центре и принадлежащих ЖЭУ № 24, произошло накануне днем.
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