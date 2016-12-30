МИНСК, 31 дек – Sputnik. Десять сараев граждан сгорели в результате пожара в Витебске, сообщили Sputnik в субботу в витебском областном УМЧС.

Возгорание в сараях, расположенных на улице Гагарина в областном центре и принадлежащих ЖЭУ № 24, произошло накануне днем.

"В 13:03 поступило сообщение о пожаре коллективных сараев", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что в результате пожара повреждено 100 квадратных метров кровли, потолочные перекрытия и имущество брестчан.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливаю причину, приведшую к возгоранию.