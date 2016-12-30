МИНСК, 31 дек – Sputnik. Микроавтобус врезался в остановку общественного транспорта в Слуцке, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля, сообщили в социальных сетях очевидцы аварии.



© Sputnik Виталий Белоусов ДТП под Рогачевом: погиб вывалившийся из трактора пассажир

По информации свидетелей ДТП, авария произошла утром 31 декабря на улице Майский посад районного центра.

Сообщается, что водитель микроавтобуса Mercedes с дороги вылетел на тротуар, снес навес остановки и врезался в расположенный на ней торговый павильон.

Как пишут очевидцы, мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, получил травму голову – ему медпомощь была оказана на месте ДТП сотрудниками прибывшей скорой. Во время ДТП на остановке пассажиров не было, поэтому серьезных жертв удалось избежать.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ.