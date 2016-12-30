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Микроавтобус снес остановку в Слуцке

31.12.2016 12:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Микроавтобус врезался в остановку общественного транспорта в Слуцке, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля, сообщили в социальных сетях очевидцы аварии.

Микроавтобус снес остановку в Слуцке
© Sputnik Виталий Белоусов
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По информации свидетелей ДТП, авария произошла утром 31 декабря на улице Майский посад районного центра.

Сообщается, что водитель микроавтобуса Mercedes с дороги вылетел на тротуар, снес навес остановки и врезался в расположенный на ней торговый павильон.

Как пишут очевидцы, мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, получил травму голову – ему медпомощь была оказана на месте ДТП сотрудниками прибывшей скорой. Во время ДТП на остановке пассажиров не было, поэтому серьезных жертв удалось избежать.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время ДТП на остановке пассажиров не было, поэтому серьезных жертв удалось избежать.

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