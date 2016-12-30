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Балкон обрушился в Гродно накануне Нового года

31.12.2016 13:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Балкон жилого многоэтажного дома обрушился в Гродно, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили Sputnik в субботу в Гродненском областном УМЧС.

Балкон обрушился в Гродно накануне Нового года
© Фото: "Типичный Бобруйск" / ВК
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Обрушение в областном центре, по информации МЧС, произошло ночью 31 декабря в доме, расположенном на площади Декабристов.

"В 04:34 поступило сообщение об обрушении балкона квартиры, расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома в Гродно", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что размеры обрушившегося балкона составляют 1 на 8 метров.

По данным МЧС, в результате никто их жителей не пострадал, предполагаемая причина произошедшего – коррозия металлических элементов железобетонной плиты.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Предполагаемая причина произошедшего – коррозия металлических элементов железобетонной плиты.

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