МИНСК, 31 дек – Sputnik. Балкон жилого многоэтажного дома обрушился в Гродно, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили Sputnik в субботу в Гродненском областном УМЧС.

Обрушение в областном центре, по информации МЧС, произошло ночью 31 декабря в доме, расположенном на площади Декабристов.

"В 04:34 поступило сообщение об обрушении балкона квартиры, расположенной на первом этаже девятиэтажного жилого дома в Гродно", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что размеры обрушившегося балкона составляют 1 на 8 метров.

По данным МЧС, в результате никто их жителей не пострадал, предполагаемая причина произошедшего – коррозия металлических элементов железобетонной плиты.