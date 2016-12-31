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От петард в новогоднюю ночь в столице пострадали 4 человека

01.01.2017 10:40 — ЧП | Tut.by  
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По данным на 6 утра 1 января, в Минске за прошедшие сутки от пиротехнических изделий пострадали 4 человека. Об этом TUT.BY сообщил заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский со ссылкой на оперативную информацию «Городской станции скорой медицинской помощи».

Неосторожное обращение с петардами и фейерверками привело «к поверхностной ране ладонной поверхности правой кисти» одного из потерпевших, к контузии легкой степеней глазного яблока у двух человек. У четвертого пострадавшего случился «ожог 1−3 степеней дистальной фаланги пальца правой кисти».

После оказания медпомощи три человека были отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства, еще один был госпитализирован в ожоговое отделение больницы скорой помощи.

Виталий Дембовский напомнил, что несмотря на праздники, при обращении с пиротехническими изделиями нужно быть предельно осторожными.

 
Теги: Минск
 
 
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После оказания медпомощи три человека были отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства

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