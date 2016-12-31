МИНСК, 1 янв — Sputnik. Жертвами теракта в ночном клубе в Стамбуле стали 39 человек, среди них — 16 иностранцев, сообщает Sputnik Турция.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Позже губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения.