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Теракт в новогоднюю ночь в Стамбуле: среди погибших есть инострацы

01.01.2017 10:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Жертвами теракта в ночном клубе в Стамбуле стали 39 человек, среди них — 16 иностранцев, сообщает Sputnik Турция.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Позже губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения. 

 
Теги: Минск
 
 
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