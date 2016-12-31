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Дипломаты выясняют, есть ли белорусы среди пострадавших в Стамбуле

01.01.2017 11:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Генконсульство Беларуси в Стамбуле проверяет наличие граждан страны среди пострадавших в теракте в ночном клубе, сообщила в воскресенье белорусская дипмиссия в Турции.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Позже губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения, среди погибших есть иностранные граждане.

"Генконсульство в Стамбуле проверяет, есть ли среди пострадавших в теракте в ночном клубе граждане Беларуси", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Там подчеркивается, что "атака в новогоднюю ночь — это бесчеловечный цинизм: время, когда люди загадывают желания и строят планы, прервалось из-за ужасного теракта".

Белорусские дипломаты выразили соболезнования родным и близким погибших, а также пожелали скорейшего задержания виновных.

Ранее МИД Беларуси в связи со случившимся выступил с обращение к гражданам республики, попросив их проявлять повышенную осторожность, а также связаться с близкими на родине.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Генконсульство Беларуси в Стамбуле проверяет наличие граждан страны среди пострадавших в теракте в ночном клубе, сообщила в воскресенье...

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