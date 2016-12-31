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МЧС сообщило о первом пожаре в новом году
01.01.2017 13:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв — Sputnik. Первый пожар в новом году произошел в Минске на улице Руссиянова, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Чрезвычайная ситуация произошла в ночь 1 января: около 03:30 прохожие сообщили, что на седьмом этаже девятиэтажного дома по улице Руссиянова горит квартира.
"По прибытии к месту вызова наблюдалось горение на балконе седьмого этажа. На момент пожара дома никого не было. Произошло загорание деревянного стола на площади один квадратный метр на балконе", — говорится в сообщении.
Согласно информации МЧС, огонь в квартиру не проник, эвакуация жильцов дома не потребовалась. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
"Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом", — добавили в МЧС.
Всего же, по данным первой оперативной сводки, в стране произошли два пожара. Второй — в деревне Алексиничи Сенненского района. "В четыре часа утра горел жилой дом. Пострадавших нет, рассматриваемая версия — неосторожность при курении хозяина", — пояснили в ведомстве.
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Пожар в столичной многоэтажке, по одной их версий, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.
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