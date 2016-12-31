﻿ МЧС сообщило о первом пожаре в новом году. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МЧС сообщило о первом пожаре в новом году

01.01.2017 13:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Первый пожар в новом году произошел в Минске на улице Руссиянова, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

МЧС сообщило о первом пожаре в новом году
© Sputnik / Виктор Толочко
МВД: новогодняя ночь в Беларуси прошла спокойно

Чрезвычайная ситуация произошла в ночь 1 января: около 03:30 прохожие сообщили, что на седьмом этаже девятиэтажного дома по улице Руссиянова горит квартира.

"По прибытии к месту вызова наблюдалось горение на балконе седьмого этажа. На момент пожара дома никого не было. Произошло загорание деревянного стола на площади один квадратный метр на балконе", — говорится в сообщении.

Согласно информации МЧС, огонь в квартиру не проник, эвакуация жильцов дома не потребовалась.  К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

"Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом", — добавили в МЧС.

Всего же, по данным первой оперативной сводки, в стране произошли два пожара. Второй — в деревне Алексиничи Сенненского района. "В четыре часа утра горел жилой дом. Пострадавших нет, рассматриваемая версия — неосторожность при курении хозяина", — пояснили в ведомстве. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар в столичной многоэтажке, по одной их версий, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Дипломаты выясняют, есть ли белорусы среди пострадавших в Стамбуле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика