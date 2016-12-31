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Эрдоган назвал цель стамбульского теракта в новогоднюю ночь

01.01.2017 14:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Целью нападения на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, в результате которого погибли десятки человек, является стремление террористов посеять хаос в Турции, заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

Эрдоган назвал цель стамбульского теракта в новогоднюю ночь
© REUTERS STRINGER
Дипломаты выясняют, есть ли белорусы среди пострадавших в Стамбуле

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.

"Решительно осуждаю террористический акт, который произошел в Стамбуле в первые часы 2017 года. Совершившие этот бесчеловечный акт, направленный против мирных граждан, стараются внести в нашу страну хаос и сломить дух нашего народа. Мы решительно настроены на то, чтобы вырвать с корнем терроризм и угрозы для нашей страны. Эти нападения связаны с событиями в нашем регионе", — говорится в заявлении Эрдогана, опубликованном на его официальном сайте.

Президент Турции отметил также, что его страна "продолжит борьбу не только против вооруженных нападений, но и против экономических, политических и социальных диверсий".

Ранее Sputnik со ссылкой на генконсульство Беларуси в Турции сообщал, что дипломаты выясняют, есть ли граждане республики среди пострадавших. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Целью нападения на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, в результате которого погибли десятки человек, является стремление террористов...

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