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Эрдоган назвал цель стамбульского теракта в новогоднюю ночь
01.01.2017 14:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв — Sputnik. Целью нападения на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, в результате которого погибли десятки человек, является стремление террористов посеять хаос в Турции, заявил президент страны Реджеп Эрдоган.
© REUTERS STRINGER
Президент Турции отметил также, что его страна "продолжит борьбу не только против вооруженных нападений, но и против экономических, политических и социальных диверсий".
Ранее Sputnik со ссылкой на генконсульство Беларуси в Турции сообщал, что дипломаты выясняют, есть ли граждане республики среди пострадавших.
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Целью нападения на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, в результате которого погибли десятки человек, является стремление террористов...
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