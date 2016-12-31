МИНСК, 1 янв — Sputnik. На автобане в немецкой земле Бавария столкнулись 11 автомобилей, включая три грузовика, жертвами ДПТ стали шесть человек, 13 ранены, сообщает Bild.

В час ночи 1 января на юге Германии в районе коммун Бад-Грёненбах и Воринген произошло ДТП с участием восьми легковых автомобилей и трех грузовиков.

Представители полиции рассказали, что на трассе А7 был сильный туман, который, вероятно, и стал причиной крупного ДТП.

В результате аварии одна из легковых машин оказалась полностью смята. В ней находились пять человек, все они погибли. Еще одного погибшего спасатели обнаружили в грузовике. Пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно, восемь человек доставлены в больницы.