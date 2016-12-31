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Крупное ДТП на немецком автобане: столкнулись 11 авто, есть жертвы
01.01.2017 15:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв — Sputnik. На автобане в немецкой земле Бавария столкнулись 11 автомобилей, включая три грузовика, жертвами ДПТ стали шесть человек, 13 ранены, сообщает Bild.
В час ночи 1 января на юге Германии в районе коммун Бад-Грёненбах и Воринген произошло ДТП с участием восьми легковых автомобилей и трех грузовиков.
Представители полиции рассказали, что на трассе А7 был сильный туман, который, вероятно, и стал причиной крупного ДТП.
В результате аварии одна из легковых машин оказалась полностью смята. В ней находились пять человек, все они погибли. Еще одного погибшего спасатели обнаружили в грузовике. Пятерым пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно, восемь человек доставлены в больницы.
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Один автомобиль, в котором находились пять человек, был полностью смят - люди в нем погибли.
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