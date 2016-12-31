МИНСК, 1 янв — Sputnik. Жертвами пожара на туристическом пароме в Индонезии стали более 20 человек, сообщает Sky news .

Пожар вспыхнул сразу после того, как паром отплыл из порта в Джакарте. Судно, на борту которого находилось более 200 туристов, было отбуксировано обратно в порт, а люди эвакуированы.

В результате погибли 23 человека. Еще порядка 20 человек получили ранения и нуждались в госпитализации. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, так как получили сильнейшие ожоги. Во время пожара люди начали прыгать в воду, их подбирали рыбацкие судна.

Причиной ЧП могло стать короткое замыкание на генераторе мощности.

Паром направлялся на курортный остров Тидун в округ Тысячи Островов.