МИНСК, 1 янв — Sputnik. Полиция Калгари арестовала пилота, который находился в состоянии алкогольного опьянения и прямо перед взлетом уснул в кабине, сообщает CBC Canada .

Командир воздушного судна в субботу утром поднялся на борт Boeing 737, который должен был лететь из Калгари в мексиканский Канкун.

Экипаж заметил странное состояние 37-летнего капитана, когда тот поднимался на борт. Чуть позже его обнаружили в кабине пилота уже уснувшим.

Медицинская экспертиза показала, что уровень алкоголя в крови мужчины был превышен разрешенный в три раза.

Авиакомпания Sunwing оперативно нашла командиру замену, рейс не был отменен. На борту авиалайнера находились 99 пассажиров и шесть членов экипажа.

Министерство транспорта Канады обещает провести расследование инцидента. Арестованный пилот не будет летать в ближайшее время, сообщили представители авиакомпании.