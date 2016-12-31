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Канадский пилот пьяный уснул в кабине самолета перед вылетом
01.01.2017 16:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв — Sputnik. Полиция Калгари арестовала пилота, который находился в состоянии алкогольного опьянения и прямо перед взлетом уснул в кабине, сообщает
Командир воздушного судна в субботу утром поднялся на борт Boeing 737, который должен был лететь из Калгари в мексиканский Канкун.
Экипаж заметил странное состояние 37-летнего капитана, когда тот поднимался на борт. Чуть позже его обнаружили в кабине пилота уже уснувшим.
Медицинская экспертиза показала, что уровень алкоголя в крови мужчины был превышен разрешенный в три раза.
Авиакомпания Sunwing оперативно нашла командиру замену, рейс не был отменен. На борту авиалайнера находились 99 пассажиров и шесть членов экипажа.
Министерство транспорта Канады обещает провести расследование инцидента. Арестованный пилот не будет летать в ближайшее время, сообщили представители авиакомпании.
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Члены команды обратили внимание на состояние пилота перед его заходом в самолет, а спустя некоторое он уже спал в кабине лайнера.
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