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Пьяный водитель врезался в фонарный столб на МКАД

01.01.2017 18:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Водитель, находившийся, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения въехал в осветительную мачту на МКАД, сообщает БелТА со ссылкой на начальника отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Минской кольцевой дороге со стороны улицы Илимской в направлении Байкальской. Volkswagen Passat, за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения, вылетел с проезжей части и врезался в осветительную мачту.

В машине находились пять человек, пострадали трое пассажиров. Их состояние оценивается как тяжелое: у одного пробито легкое, у другого сломано бедро. Водитель не пострадал.

По предварительной информации, компания, в том числе и водитель, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас проводится проверка.

Еще одно ДТП с участием пьяного водителя произошло рано утром 1 января: автомобиль Mazda в агрогородке Ждановичи столкнулся с припарковаными Volkswagen, Honda и опрокинулся. По информации ГАИ за рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, кроме этого он не имел прав на управление транспортным средством. К счастью, никто не пострадал.

В Госавтоинспекции обратились к водителям с просьбой не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.    

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Водитель, находившийся, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения въехал в осветительную мачту на МКАД, сообщает...

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