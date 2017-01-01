﻿ Витебский студент попал в больницу с ожогом живота от петарды. 21.by
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Витебский студент попал в больницу с ожогом живота от петарды

02.01.2017 10:20 — ЧП | Tut.by  
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В новогоднюю ночь 23-летний студент Витебского госуниверситета получил ожог живота при использовании пиротехники и попал в больницу, сообщила официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

«В Октябрьский РОВД поступило сообщение из областной клинической больницы. Ночью к ним обратился студент ВГУ с термическим ожогом живота. Парень пояснил, что они с друзьями после полуночи использовали петарды возле общежития, и он по неосторожности получил травму. После оказания первой помощи медики оставили молодого человека в больнице для наблюдения за его состоянием», — пояснила Ольга Шкуратова.

В целом новогодняя ночь в областном центре прошла без серьезных происшествий.

 
 
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В целом новогодняя ночь в областном центре прошла без серьезных происшествий.

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