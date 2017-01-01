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Витебский студент попал в больницу с ожогом живота от петарды
В новогоднюю ночь 23-летний студент Витебского госуниверситета получил ожог живота при использовании пиротехники и попал в больницу, сообщила официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.
«В Октябрьский РОВД поступило сообщение из областной клинической больницы. Ночью к ним обратился студент ВГУ с термическим ожогом живота. Парень пояснил, что они с друзьями после полуночи использовали петарды возле общежития, и он по неосторожности получил травму. После оказания первой помощи медики оставили молодого человека в больнице для наблюдения за его состоянием», — пояснила Ольга Шкуратова.
В целом новогодняя ночь в областном центре прошла без серьезных происшествий.
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В целом новогодняя ночь в областном центре прошла без серьезных происшествий.
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Архив (ЧП)
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