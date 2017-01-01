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Минчанка упала на рельсы метро

02.01.2017 10:43 — ЧП | Tut.by  
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Утром 2 января в столичной подземке произошел несчастный случай. Женщина упала на рельсы метро, спасти ее не удалось. Об этом TUT.BY сообщили читатели, информацию подтвердил официальный представитель пресс-секретарь минского метрополитена Андрей Кузьмин.

Движение поездов метрополитена было приостановлено на 30 минут из-за падения 51-летней минчанки на рельсы на станции "Площадь Якуба Коласа". К сожалению, спасти женщину не удалось.

Проводится расследование.

 
 
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К сожалению, выжить ей не удалось.

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