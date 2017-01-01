Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов сообщил, что по меньшей мере девять человек погибли при обрушении многоэтажного дома в Карагандинской области. Об этом сообщает информационное агентство « Казинформ ».



Фото с сайта «Казинформ»

Обрушение части жилого пятиэтажного дома произошло вечером 1 января. В доме проживало 118 человек, в обрушившимся подъезде на момент происшествия находилось порядка 30 человек.



Фото с сайта «Казинформ»

Из-под завалов извлекли тела 9 погибших. Из них трое мужчин, три женщины, трое детей, из них двое — дети 2016 года рождения, один — 2010 г. р. Также спасателям удалось вытащить 32-летнего живого мужчину.



Фото с сайта «Казинформ»

Отмечается, что обрушение части пятиэтажного жилого дома могло произойти из-за взрыва отопительного котла в подвале.