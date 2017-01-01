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В Казахстане при обрушении дома погибли девять человек
Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов сообщил, что по меньшей мере девять человек погибли при обрушении многоэтажного дома в Карагандинской области. Об этом сообщает информационное агентство «
Обрушение части жилого пятиэтажного дома произошло вечером 1 января. В доме проживало 118 человек, в обрушившимся подъезде на момент происшествия находилось порядка 30 человек.
Из-под завалов извлекли тела 9 погибших. Из них трое мужчин, три женщины, трое детей, из них двое — дети 2016 года рождения, один — 2010 г. р. Также спасателям удалось вытащить 32-летнего живого мужчину.
Отмечается, что обрушение части пятиэтажного жилого дома могло произойти из-за взрыва отопительного котла в подвале.
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Взрыв котла стал причиной обрушения дома.
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Архив (ЧП)
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