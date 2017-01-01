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Минчанка погибла в метро на второй день нового года
02.01.2017 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек — Sputnik. Жительница Минска упала на рельсы в метро и погибла, сообщил Sputnik в понедельник пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.
Трагический инцидент произошел на станции метро Якуба Коласа в 9:03.
"Под прибывающий поезд упала минчанка 1965 года рождения", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что мотивы поступка женщины неизвестны.
По словам Кузьмина, задержка в движении поездов метрополитена на первой линии составила 30 минут. На данный момент столичная подземка работает в штатном режиме.
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МИНСК, 2 дек — Sputnik. Жительница Минска упала на рельсы в метро и погибла, сообщил Sputnik в понедельник пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин....
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