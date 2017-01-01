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ГУВД: пьяный минчанин пытался отобрать табельное оружие у милиционера
02.01.2017 13:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Житель столицы и сотрудник милиции были госпитализированы после инцидента, который произошел первые часы нового года, сообщил Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.
В то время, как большинство горожан уже засыпали после встречи Нового года, в 06:40 утра 1 января в правоохранительные органы позвонили жители одного из домов по проспекту Любимова в Минске и сообщили, что жители одной из квартир своим шумным празднованием мешают им отдыхать. На вызов был отправлен сержант милиции.
Приехав на место, милиционер позвонил в квартиру, из-за двери которой был слышен громкий шум. Дверь открыл мужчина, которого правоохранитель, представившись, попросил прекратить шум, однако реакция на просьбу милиционера была неожиданной.
"Гражданин Г., находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, внезапно нанес удар сотруднику милиции в область груди, после чего еще серию ударов в область головы, а затем попытался завладеть табельным оружием милиционера", — рассказал Ластовский.
Он отметил, что сержант милиции предупредил правонарушителя о том, что он применит табельное оружие, но тот попытался вырвать пистолет.
"В итоге сержант милиции в борьбе произвел предупредительный выстрел в сторону, а затем два выстрела из пистолета, стараясь причинить нападающему наименьший урон", — официальный представитель УВД.
По его словам, нападавший получил ранения и был госпитализирован. Также в медучреждение с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями был доставлен сержант милиции.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 363 Уголовного кодекса Беларуси. Санкции данной статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.
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