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Полиция Стамбула подозревает в теракте выходца из стран бывшего СССР

02.01.2017 13:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. Гражданин Узбекистана или Кыргызстана подозревается в вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, передает в понедельник телеканал CNN Turk.

Вооруженный автоматом мужчина в ночь на 1 января ворвался в клуб Reina в Стамбуле и открыл огонь сначала по охранявшим клуб полицейским, а затем по отмечавшим новый год посетителям клуба. По информации МВД Турции, в результате атаки погибли 39 человек, 69 получили ранения. Всего в клубе находилось более 700 человек.

Нападавшему удалось скрыться, его поиски ведутся. Информация о том, что террорист является выходцем из стран бывшего СССР и боевиком ИГ, была получена на основании допросов задержанных с 28 по 31 декабря 63 членов террористической группировки.

По информации турецких СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".

 
Теги: Минск
 
 
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Ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка "Исламское государство".

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