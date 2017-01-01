МИНСК, 2 янв — Sputnik. Гражданин Узбекистана или Кыргызстана подозревается в вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, передает в понедельник телеканал CNN Turk.

Вооруженный автоматом мужчина в ночь на 1 января ворвался в клуб Reina в Стамбуле и открыл огонь сначала по охранявшим клуб полицейским, а затем по отмечавшим новый год посетителям клуба. По информации МВД Турции, в результате атаки погибли 39 человек, 69 получили ранения. Всего в клубе находилось более 700 человек.

Нападавшему удалось скрыться, его поиски ведутся. Информация о том, что террорист является выходцем из стран бывшего СССР и боевиком ИГ, была получена на основании допросов задержанных с 28 по 31 декабря 63 членов террористической группировки.

По информации турецких СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".