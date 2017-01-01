МИНСК, 2 янв — Sputnik. Кратковременное отключение света в микрорайоне Шабаны в Минске произошло из-за короткого замыкания в трансформаторной подстанции, сообщил Sputnik официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.



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Пользователи интернета в понедельник сообщили, что часть домов в столичном микрорайоне Шабаны, а также несколько магазинов остались без света. Очевидцы отмечали, что покупатели ожидали включения света возле магазинов.

"В 12:43 произошло замыкание в трансформаторной подстанции, из-за чего произошло отключение энергии", — рассказал Попко.

Он отметил, что глобального отключения электричества не было, без электроэнергии осталось несколько домов.

"Электричество уже подается", — подчеркнул собеседник агентства.