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Замыкание в трансформаторной будке оставило без света часть Шабанов
02.01.2017 14:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Кратковременное отключение света в микрорайоне Шабаны в Минске произошло из-за короткого замыкания в трансформаторной подстанции, сообщил Sputnik официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пользователи интернета в понедельник сообщили, что часть домов в столичном микрорайоне Шабаны, а также несколько магазинов остались без света. Очевидцы отмечали, что покупатели ожидали включения света возле магазинов.
"В 12:43 произошло замыкание в трансформаторной подстанции, из-за чего произошло отключение энергии", — рассказал Попко.
Он отметил, что глобального отключения электричества не было, без электроэнергии осталось несколько домов.
"Электричество уже подается", — подчеркнул собеседник агентства.
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По информации МЧС, электроэнергия в обесточенные дома уже подается.
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