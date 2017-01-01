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Любитель марихуаны "подправил" знаменитую надпись Hollywood

02.01.2017 14:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. Неизвестный пранкер заменил в новогоднюю ночь в Лос-Анджелесе надпись Hollywood на Hollyweed, что в переводе с американского сленга звучит как "святая марихуана", передают американские СМИ.

Изменения в надписи жители Лос-Анджелеса заметили 1 января. Местная полиция, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, заявила, что злоумышленник был одет в темную одежду, его поиски ведутся.

Отмечается, что буквы были изменены с помощью материала, похожего на брезент. В случае поимки, злоумышленнику будет предъявлено обвинение по факту проникновения на охраняемую территорию.

Знаменитый памятный знак в Лос-Анджелесе на Голливудских холмах (штат Калифорния), представляющий собой написанное белыми буквами слово HOLLYWOOD и обозначающий название местности, был создан в 1923 году в качестве рекламы, но в последствии приобрел широкую популярность, став фирменным знаком киноиндустрии США. Он расположен на южном склоне горы Маунт-Ли и часто служил объектом различных шуток и вандализма. Сейчас он охраняется при помощи современной системы безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. Неизвестный пранкер заменил в новогоднюю ночь в Лос-Анджелесе надпись Hollywood на Hollyweed, что в переводе с американского сленга звучит как "святая...

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