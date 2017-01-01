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ИГ взяло на себя ответственность за взрыв автомобиля в Багдаде
02.01.2017 15:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в пригороде Багдада, сообщает
© REUTERS Huseyin Aldemir
Взрыв, в результате которого погибли 32 человека и 61 был ранен, произошел на площади населенного преимущественно мусульманами-шиитами района Мадинат-эс-Садр в пригороде Багдада. Вокруг места взрыва повреждены здания.
Ранее ИГ взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь, унесший жизни 39 человек.
"Исламское государство" — международная организация, действующая преимущественно на территориях Сирии и Ирака, является одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористы взяли под контроль значительные территории Ирака и Сирии, которые удалось частично освободить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.
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В результате взрыва начиненной взрывчаткой легковушки в столице Ирака погибли 32 человека и 61 получил ранения.
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