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ИГ взяло на себя ответственность за взрыв автомобиля в Багдаде

02.01.2017 15:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в пригороде Багдада, сообщает Sputnik International.

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв автомобиля в Багдаде
© REUTERS Huseyin Aldemir
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Взрыв, в результате которого погибли 32 человека и 61 был ранен, произошел на площади населенного преимущественно мусульманами-шиитами района Мадинат-эс-Садр в пригороде Багдада. Вокруг места взрыва повреждены здания.

Ранее ИГ взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь, унесший жизни 39 человек.

"Исламское государство" — международная организация, действующая преимущественно на территориях Сирии и Ирака, является одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористы взяли под контроль значительные территории Ирака и Сирии, которые удалось частично освободить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате взрыва начиненной взрывчаткой легковушки в столице Ирака погибли 32 человека и 61 получил ранения.

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