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Тунисец подозревается в убийстве поляка в драке в баре в Эльке
02.01.2017 17:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Гражданин Туниса является единственным подозреваемым в убийстве 21-летнего поляка в городе Эльк на северо-западе Польши, передает в понедельник
Инцидент произошел в новогоднюю ночь в баре Prince Kebab в Эльке. Между посетителями разгорелась драка, в результате которой был убит ножом 21-летний горожанин.
Во второй половине дня в центре Элька собралась толпа возмущенных инцидентом горожан, что привело к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией. Полиция в ходе беспорядков задержала 28 человек.
Прокуратура города намерена обратиться в суд с просьбой о временном аресте подозреваемого в убийстве гражданина Туниса, который работал в этом баре поваром. Прокурор Войцех Пиктель отметил, что после вскрытия тела погибшего будут предприняты дополнительные меры.
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После известия об инциденты жители города вышли на улицы, не обошлось без столкновений с полицией, 28 участников беспорядков задержаны.
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Архив (ЧП)
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