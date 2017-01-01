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Тунисец подозревается в убийстве поляка в драке в баре в Эльке

02.01.2017 17:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. Гражданин Туниса является единственным подозреваемым в убийстве 21-летнего поляка в городе Эльк на северо-западе Польши, передает в понедельник "Радио Польша" со ссылкой на прокурора города.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в баре Prince Kebab в Эльке. Между посетителями разгорелась драка, в результате которой был убит ножом 21-летний горожанин.

Во второй половине дня в центре Элька собралась толпа возмущенных инцидентом горожан, что привело к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией. Полиция в ходе беспорядков задержала 28 человек.

Прокуратура города намерена обратиться в суд с просьбой о временном аресте подозреваемого в убийстве гражданина Туниса, который работал в этом баре поваром. Прокурор Войцех Пиктель отметил, что после вскрытия тела погибшего будут предприняты дополнительные меры.

 
Теги: Минск
 
 
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После известия об инциденты жители города вышли на улицы, не обошлось без столкновений с полицией, 28 участников беспорядков задержаны.

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