МИНСК, 2 янв — Sputnik. Гражданин Туниса является единственным подозреваемым в убийстве 21-летнего поляка в городе Элк на северо-западе Польши, передает в понедельник "Радио Польша" со ссылкой на прокурора города.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в баре Prince Kebab в Элке. Между посетителями разгорелась драка, в результате которой был убит ножом 21-летний горожанин.

Во второй половине дня в центре Элка собралась толпа возмущенных инцидентом горожан, что привело к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией. Полиция в ходе беспорядков задержала 28 человек.

Прокуратура города намерена обратиться в суд с просьбой о временном аресте подозреваемого в убийстве гражданина Туниса, который работал в этом баре поваром. Прокурор Войцех Пиктель отметил, что после вскрытия тела погибшего будут предприняты дополнительные меры.